Hajiba AKARTIT

Je suis géographe avec un background de socio-économiste, j'ai intervenu pendant 15 ans comme gestionnaire, chargée de projets, militante, chercheure ou consultante dans le domaine du développement territorial et dans la lutte à la pauvreté.

Je privilégie les approches de développement territorial intégré et de développement durable et l'approche genre. Je m'intéresse aux initiatives locales de développement et à la transformation

sociale par l'innovation sociale.

Champs d'intérêts : le développement économique communautaire, le développement des capacités d'agir des acteurs de développement, leadership local et inclusion socioterritoriale, l'éducation populaire, la condition féminine, la formation aux adultes, l'entrepreneuriat et la lutte à la pauvreté.