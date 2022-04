Hajir GAFSI

JE COMMENCE PAR ETALER MES QUALITES SELON CE QUE MES PROCHES PENSENT DE MOI

je suis honnete, sociable et fidele

tres souriante et je degage beaucoup de joie de vivre.

tres enthousiaste, perseverante, et moi meme.



par contre comme defauts majeures:



un peu nerveuse mais heureusement que je me remet vite a sourire:)



trop franche et direct ( c est assez souvent mal pris)



Mes compétences :

Transport internationale

Techniques de vente

Le contacte facile avec les autres

Tres bonne eloquence

Rigueur,assiduite,pugnace et perseverance