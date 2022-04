Hajjar CHEDLI

Bonjour



Globref une entreprise jeune est dynamique, spécialisé dans les domaines suivants ;

Enceinte climatique Toutes Marques, étuve, brouillard Salin, congélateur -85°C, Humidificateur à vapeur et à Ultra son, réfrigération Industrielle & Commerciale, congélation et surgélation, chambre froide petite taille et grande capacité à température positif et négatif, chambre froide pour croissance des fleurs et plantes, container, salle blanche, machine à Glace à paillettes , granulaire, et à cube, climatisation, conditionnement d'air et le pompe à chaleur...

Nos Interventions Techniques a prix compétitifs ; Etude, vente, dépannage, maintenance, assistance technique, montage, consultation technique, Étalonnage des enceintes climatiques, contrôle d'étanchéités et mise en service tous équipements frigorifiques.



Cordialement



info@globref.com

www.globref.com



Mes compétences :

Enceinte climatique & étuve

Groupe de climatisation pour bateaux militaire

Simulateur spatiale

Energies marines

Climatisation industrielle

Pompe à chaleur

Groupe de réfrigération à vis

Salle blanche

Celulle de refroidissement rapide

Centrifigeuse et absorbeur

Conditionnement d'air

Réfrigération industrielle & commerciale