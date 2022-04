Hajji HAMZA

Dynamique, rigoureux et polyvalent, je tiens à vous assurer de ma motivation et de mon profond désir de collaborer et construire de grands projets avec vous.

Mes précédentes expériences professionnelles, variées et enrichissantes, vous conféreront j'espère, la certitude de mon adaptabilité à toutes les situations. Disponible, je suis prêt à m’investir pleinement dans les responsabilités qui me seront attribuées.



Mes compétences :

Négociation contrats

Reporting

Gestion de projet

Budget et Controlling

Transport international

Chaine logistique

Management opérationnel

Management commercial

Microsoft Office

Transport maritime