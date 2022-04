Hakim AISSAOUI

• Systèmes

- Administration Linux/Unix

• Configuration de serveurs Linux (Debian, Centos, Redhat, OpenSuse)

• Configuration de serveurs DNS, DHCP, Samba.

• Configuration d'un serveur LDAP, Nis, NFS et autofs

• Firewalling sous NetFilter

• Supervision réseau (Nagios, Centreon, Munin, pnp4nagios, Cacti)

• Configuration de glpi et OCS

• Drbd heartbeat

• Puppet

• Pacemaker

• Docker



- Administration Windows 2008 Serveur

• Configuration d’Active Directory et gestion de domaine

• Windows 2008, 2003 server, NT4 (installation, configuration système et réseau)

- Administration Macosx Serveur

• Administration de serveurs indesigns

• Réseaux

- Certifications Cisco

- Notion de configuration de la Téléphonie sur IP

- Paramétrage de serveurs FTP, DHCP, NIS

- Maîtrise des Iptables sous NetFilter

- Paramétrage de routeurs, commutateurs (familles Cisco et HP)

- Configuration ASA (5520 et 5516)

• Langages de programmation

- Programmation en shell, Perl, C, et PHP (notions scolaires)

- PHP inclut dans le projet wiki

• Bases de données

- Développement d’un projet scolaire sous Oracle 9.i, Postgres 9 (SQL)

- Maintenance de bases de données Mysql, Percona, Postgres et SqlServer

- SQL server 2005/2010



Mes compétences :

Sécurité informatique

Linux

Chef de projet