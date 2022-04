Hakim BABASSI

Numilog est une entreprise dont l’objectif est d’être une référence dans les métiers du transport et de la logistique.



A cet effet Numilog est en recherche constante de compétences au sein de ces principales activités et dans les métiers support.



Le recrutement est un levier majeur dans son développement et sa croissance ; Nous ne recherchons pas uniquement des experts mais nous recherchons des personnalités fortes, ambitieuses qui pourront accompagner Numilog dans son essor.



Aujourd’hui nous vous offrons l’opportunité de nous rejoindre Numilog;



C’est vous offrir un accompagnement managérial, des formations et des projets challengeant, dans une ambiance professionnelle et motivante.



Nous vous invitons à consulter notre site internet pour mieux nous connaître : http://www.numilog.dz , et aussi à consulter nos dernières offres d’emploi. »