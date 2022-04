Hakim Belalia

8 Rue Debussy

25200 Montbéliard

06 25 40 89 24

09 54 55 65 06



Madame, Monsieur,



Le secteur d'activité de votre entreprise correspond à mon projet professionnel, de nature autonome et sérieuse, je vous propose ma candidature pour une poste de peintre.



Effectivement, mon parcours professionnel, me permettra de préparer les supports, de mélanger et appliquer les teintes . Je peux également poser les revêtements muraux et sols. De même, je sais effectuer les petits travaux de maintenance quotidienne.



Polyvalent, assidu et professionnel, je m'apllique à accomplir des prestations de qualité afin de fidéliser votre clientèle.



Un entretien nous permettra d'échanger sur les postes à pourvoir.



Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations





Hakim Belalia