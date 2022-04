Hakim BELHADJ HASSEN

Chargé d’affaires rigoureux , je représente l'interface entre l'équipe technique interne et les dirigeants des autres sociétés.

Je suis toujours dans les premières lignes pour assurer la satisfaction de nos partenaires ,



• Sens de la négociation commerciale

• Gestion de projet et de planning

• Sens du service et relationnel adapté

• Forte capacité d’adaptation

• Parfaite connaissance du secteur industriel

• Maîtrise de l’anglais technique





Skills



• Sense of trade negotiations, including the technical characteristics

• Project management and planning

• Service oriented and relational adapted

• Strong ability to adapt

• Excellent knowledge of civil engineering

• Fluency in technical English



Mes compétences :

Chess

Commercial