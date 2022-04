Hakim BELKADI

DIPLOME DE L'ECOLE D'ARCHITECTURE DE STRASBOURG



Architecte DPLG inscrit officiellement sur la liste des experts judiciaires de la juridiction de la cour d’appel de Casablanca, à la section des affaires immobilières ; et ce depuis le 12 septembre 2006.



Mon cabinet d’architecture existe depuis 1997 et a intervenu dans divers secteurs du bâtiment. Notre mission englobe tout ce qui relève de l’art de construire, y compris le traitement de conflits pouvant opposer les intervenants à l’acte de bâtir afin d’identifier les responsabilites. Nous assistons également les organismes privés à l’expertise foncière, la définition du prix d’actifs immobiliers, l’évaluation des immobilisations corporelles, l’audit des opérations de construction et/ou rénovation… Nous comptons à notre actif à ce jour plus de deux mille expertises immobilières sur tout type de biens immobiliers (terrains, appartements, magasins, hangars, villas, usines, terrains agricoles, immeubles, hôtels, projets touristiques…).







Les causes nécessitant une expertise immobilière sont variées, il en est tout autant des requérants. Ces derniers peuvent être : propriétaire du bien ou futur acquéreur, juge et services fiscaux, notaire, agents immobiliers, syndics et administrateurs de biens, comptables…





L’expertise immobilière s’adresse plus particulièrement aux :



- Sociétés faisant appel publique à l’épargne (besoin d’une estimation précise de la valeur des biens immobiliers faisant partie de ses actifs).

- Sociétés civiles de placements immobiliers auxquelles il est recommandé de faire expertiser leurs immeubles par un expert immobilier indépendant, dans le respect des méthodes appropriées.

- Etablissements de crédit devant prendre en compte la valeur vénale dans l’évaluation de leurs immeubles.

- Sociétés du secteur des assurances qui doivent recourir à un expert pour l’évaluation de leurs actifs immobiliers



Mes compétences :

DESIGN

AUDIT TECHNIQUE

EXPERTISE JUDICIAIRE

ARBITRAGE ET MEDIATION

CONSEIL JURIDICO-TECHNIQUE

ARCHITECTURE