Hakim BOUDEROUA

Je suis actuellement consultant stagiaire au sein du cabinet lyonnais "Algoé Consultant" connu dans le domaine du conseil en management. Mes missions s'inscrivent dans la volonté de la société d'ouvrir une filiale à Alger.

Dans ce projet ambitieux qui vient de voir le jour très récemment, je m'occupe essentiellement de la gestion des supports de communication, de la base de données clients et partenaires (prospection,analyse de marché, stratégie de postionnement). Je travail au développement commercial de cette structure.

D'autres part j'interviens ponctuellement à l'aide aux consultants plus expérimentés dans la réalisation de benchmarks, dans des pré-études et analyses de marchés( pour le compte des collectivités,pôles de compétitivité...)



