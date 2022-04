Je me présente Hakim, je suis un des milliers d'employés que Lafarge compte dans le monde via ses filiales, je suis responsable de la formation d'un système appelé BC-Mix approprié au groupe, un boulot que j'aime et que je fais avec patient, à part mon boulot le groupe Lafarge est un groupe international qui pocèdes plusieurs filiales au niveau international Béton - Ciment - Granulat – Plâtre et qui évolue avec la recherche et la haute technologie



Mes compétences :

RIGOUREUX

Sociable