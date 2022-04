Hakim BOUHID

Business Partner avec loyauté, intégrité, éthique, et un sens élevé des réalisations. Profondes connaissances des techniques comptables, audit & contrôle financier, contrôle de gestion & optimisation des ressources, GRH et BPO-RPO.

Capacités élevées de travail dans un environnement international avec une expérience supérieure à 10 ans dans des postes de responsabilités administrative et financière. Je suis à la recherche d’opportunité ou je peux exceller et donner le meilleur de mon potentiel technique et managérial.



Mes compétences :

Finances d'entreprise

Contrôle de gestion

Contrôle interne

Comptabilité générale

Comptabilité analytique

Management d'équipe

Fiscalité

Recouvrement de créances

Finance

Organisation

Conseil

Ressources humaines