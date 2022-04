Hakim BOUSSETTA

L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL AU COEUR DE LA PERFORMANCE



Notre vocation est :



- d'Accompagner la performance de l’environnement de Travail

- de Mettre à profit son ingénierie et son équipe projet composée d’experts-métier

- de nous Engager sur des résultats et des livrables



Afin d'atteindre une performance optimale, nous agissons simultanément sur deux axes :



I/ L'environnement de travail des collaborateurs

II/ L'organisation qui pilote et délivre le(s) service(s)





Nos solutions sont segmentées en 4 leviers de la performance :



1/ Le modèle de service : définition du niveau de service et des KPI, prise en compte du bien être, de la RSE, de l'innovation et des obligations réglementaires



2/ Les achats de prestations : benchmark des coûts, étude de marché, appel d'offres et consultation sur l'ensemble de la palette des métier de l'environnement de travail



3/ La richesse humaine : formations, recrutement et management de transition



4/ Les contrôles Qualité et les audits de contrats :

- Contrôle des prestations maintenance, restauration collective, nettoyage, accueil et sécurité

humaine.

- Audit : Respect des engagements contractuels (Facility Management, Multitechnique, Multiservices)



Pour plus d'informations :



GEXIMM Solutions

27 Avenue de l'Europe

67300 Schiltigheim

Tél: +33 367 109 475

contact@geximm-solutions.fr



Mes compétences :

Facility Management

Méthode

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Réduction des coûts

Pilotage des sous-traitants

Recrutement

Formation

Audit énergétique

Optimisation des prestations

Démarrage de contrats