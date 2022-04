Hakim BOUZID

Sous Directeur Central HSE en retraite .

Spécialiste en médecine du travail depuis 1979 essentiellement dans le domaine du gaz et du pétrole

Compétences en Santé Sécurité au Travail ( Occupational Health & Safety) dans le cadre d'une démarche intégrée Sécurité des installations et Environnement )

Actuellement consultant Formateur en Sante Sécurité au Travail depuis 2011 dans le secteur Entreprises étatiques et Privé.

Management de la sante sécurité selon les référentiels OHSAS 18001 v 2007 et ILO- OSH 2001.

Formateur dans la méthodologie d’évaluation des risques professionnels (matrice d'évaluation prenant en compte risques ( aigus) accidents et (chroniques ) maladies professionnelles.



Mes compétences :

Gestion des risques professionnels