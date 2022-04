Hakim CHAOUNI

Les différentes fonctions que j’ai occupées dans mon parcours professionnel en tant que journaliste, responsable de la communication et des relations publiques, m’ont permis d’acquérir un réel savoir-faire en matière de communication écrite et audiovisuelle. Un savoir-faire qui me permet de mettre les différentes techniques journalistiques (reportages, communiqués de presse, interviews, …) au service d’une large variété de supports (journal interne, plaquette d’information, rapport d’activité, note de synthèse…).



Mes compétences :

Parfaite connaissance du secteur de la communicati

Relations Presse

Les médias