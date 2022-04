Hakim DJEMMANE

• Etudes Statistiques

- Reporting et suivi des indicateurs statistiques

- Etude du profil et du comportement de la clientèle

• Garant des outils statistiques

- Utilisation des méthodes statistiques et économétriques (scoring, machine learning…)

- Effectuer des diagnostics et des prévisions

• Force de proposition

- Capacité de synthèse et de présentation



Mes compétences :

Microsoft Office

SPSS

Cartographie SIG

Scoring

Coordination de projets

R

SAS

SQL

Géomarketing

Machine Learning

Statistiques

Data mining

Big Data