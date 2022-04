Hakim EL MANSORI

Bonjour à tous,





Aujourd'hui Resp. Paie et Adm. personnel, je travaille depuis 2002 dans les Ressources Humaines.



Les différents postes de travail que j’ai occupé m’ont permis d’acquérir des compétences dans le domaine des RH telles que le traitement de la paie (les tâches telles que la saisie des éléments variables de paie dans son intégralité( primes, absence, note de frais, saisie arrêt,etc...) des accidents du travail ou arrêt maladie, de la prise en charge des déclarations sociales (URSSAF, Assedic, PROBTP, CNETP) obligatoires et tout autres tâches.) et l'administration du personnel.



Ma capacité d’investissement, de réactivité et d’adaptation, ma rigueur, ma qualité d’écoute, m’ont permis d’évoluer dans le domaine de la paie.



Mes compétences :

Paie

Sap hr

Logiciel rh

Dynamique

Sociable

SIRH

Analyser et améliorer les performances

Management

Droit du travail et social