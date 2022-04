Hakim ELHANDAOUI

De formation axée sur la finance, la comptabilité, la gestion et l’économie j'ai pu durant mon parcours professionnel développer des compétences professionnelles pointues dans les domaines de la gestion financière, le pilotage de la trésorerie, l’établissement des Business Plan – Reporting, la Gestion budgétaire, la mise en place de comptabilité analytique, le développement du contrôle de gestion, la planification stratégique et opérationnelle et le pilotage par la performance, la gestion des projets, et la mise en place de S.I Gestion: type Sage, Hyperion …

J'ai travaillé dans des secteurs aussi variés que l’immobilier, les télécoms et l’industrie.

Rigueur, sérieux, faire mieux chaque jour, grande capacité d'adaptation, travail en équipe





Mes compétences :

Finance d'entreprise

Comptabilité générale

Contrôle de gestion

Business plan

Système d'information

Audit interne

Gestion de trésorerie

Sage

Gestion de projet

Fiscalité

Audit qualité

Comptabilité analytique

Achat