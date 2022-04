Jeune tunisienne 25 ans; Mastère de recherche : Génie Logiciel ; Mémoire : Ontologie pour la négociation SLA dans Cloud Computing / Faculté des Sciences Économiques et de Gestion Sfax FSEGS.

Cycle de formation langage C#

Stage pratique à la Sté POINT TECH de programmation

Stage pratique à la Sté ATLAS d'assistance et de conseil en SI



Mes compétences :

XML

Visual Basic

UML/OMT

Personal Home Page

Pascal

Oracle

NetBeans

MySQL

Microsoft Windows

Microsoft C-SHARP

Microsoft Access

Merise Methodology

Linux

Java

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

ITIL

HTML

ECLiPSe

C++

ASPECT