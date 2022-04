Hakim FERRACHI

Bienvenue sur mon profil Viadéo



Diplômé d'un Master 1 en Commerce International, je souhaite développer mon réseau professionnel et suis à l'écoute d'opportunitées.

La négociation à l'international, les achats, la relation client, autant de domaines dans lesquels j'ai été formé & que j'apprécie particulièrement .



Mes différentes expériences professionnelles aussi bien en France qu'à l'étranger, ainsi que mes nombreux voyages, peuvent témoigner de mon ouverture d'esprit et de ma capacité d'adaptation.

En effet j'ai pu mettre à profit mes compétences lors de mes stages à l'étranger notamment à Dubaï ainsi que les différentes entreprises internationales que j'ai pu intégrer.



Tout comme vous, je suis ici pour échanger, découvrir et élargir mon réseau, alors n'hésitez pas à me contacter.



Bonne visite!



Mes compétences :

QAD

SAP

Sales Force

Microsoft Office

Conseil

Commerce international

Administration des ventes

Marketing

Gestion de la relation client