H2Met Conseil a pour vocation d'assister techniquement les entreprises dans la réalisation de leurs projets en France et à l'étranger ainsi que la gestion opérationnelle déléguée et le développement commercial.



L'assistance technique porte sur les thématiques ci-après : Ingénierie des matériaux métalliques / Expertise métallurgique des appareils à pression (chaudières industrielles, échangeurs de chaleur) / la mise en œuvre et la réception des composants métalliques.



Président : Hakim HADDOU / mail : h2met-conseil@outlook.fr