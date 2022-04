Hakim IRATEN

- Ingénieur Système & réseau (Poste actuel)

- Formateur Certifié Microsoft (Mai 2010 à ce jour)

- Déploiement de solutions Microsoft.



Spécialités :

- Planification, implémentation et administration Microsoft Windows 2003 | 2008 | 2012 Server,

- Planification, implémentation et administration Microsoft Exchange 2003 | 2007 | 2010,

- Assistance utilisateurs Windows XP, Vista, 7, 8

- Configuration et administration de Microsoft System Center DPM, VMM, OM, CM, SM

- Configuration et administration Microsoft TMG, ISA



Certifications:

MCT, MCSA (2008 server & 2012 server), MCITP (Enterprise Desktop Support, Windows 2008 Server), MCTS (Exchange server 2010, Windows Vista)



Projets réalisés:

- Migration de Exchange 2003 vers Exchange 2010 (170 boites aux lettres)

- Contribution à la planification, l'implémentation et la gestion d'une infrastructure informatique 100% Microsoft Multi-sites (+500 utilisateurs).

- Conception d'une infrastructure informatique Multi-sites (+170 utilisateurs)

- Montage et configuration de Data-Centers HP (51 serveurs physiques hébergeant 104 serveurs virtuels)

- Formation de plus de 250 professionnels en informatique en différents produits Microsoft