Hakim KADI

Salut je suis kadi-HAKIM je suis a la recherche du travail







Bonjour / Madame, Monsieur,



veuillez trouver, en fichiers joints à ce courriel, mon CV pour l'offre d'emploi



Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous remercie par avance pour la considération que vous porterez à ma candidature, et me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.



Très cordialement,



KADI-HAKIM



+213771896484



https://www.linkedin.com/in/kadi-hakim-2602b83a



 Diplôme électricité bâtiment au CFPA d'El-Kseur.

 Attestation du succès option : montage des Caméras Vidéosurveillance,

Anti intrusion et standards téléphoniques à Alger (OPTISCHOOL)

 Attestation du sucés option : agent de sécurité spécialité : Hygiène et

sécurité à l’institut de prévention des risques professionnels Hygiène, sécurité

 Attestation du sucés option: peinture epoxy 3d et metallic floor

Attestation du stage option:initiation mise en oeuvre des plaque en plafond

et cloison (centre de formation de knauf platres

Attestation du sucés option:PLAQUE AU PLATRE A (AMAR INSTITUT)

Attestation du sucés option:instalateur en panneaux solaire et photovoltaiqu

juillet 2017 -avril 2018 : montage des Caméras Vidéosurveillance

au sein de l’entreprise EURL SOUMMAM SURVEILLANCE

Aout 2015- Septembre 2016 : Opérateur au sein de la S.A.R.L

SPC-GB (TOUDJA) elkseur

Mai 2015 – Aout 2015 : manutentionnaire au sein de l’entreprise nutristar

Novembre 2013-Mai 2014 : Opérateur sur machine au sein de l’entreprise de

transformation d article en plastique

Septembre 2008 - Février 2009 : Électricien au sein de l’entreprise française

CREA3 ..

Langues et informatique :

Arabe et kabyle : courante.

Connaissances appréciables en Français.

Maîtrise très avancée en outille informatique.

Systèmes d’exploitation :

Très bonne maîtrise de Windows7/8/Ubuntu/kali linux2016

Accroche:

Très bon esprit d’équipe, ayant le sens de l’initiative, de l’organisation,

dynamique, motivé et sérieux, Aptitude de prise de décisions, Très bonne

expression orale.

Permis de conduire catégorie B.

EXPERIENCES

PROFESSIONNELLES

COMPETENCES

INFORMATIONS

COMPLEMENTAIRES

FORMATIONS

Information personnelle

Etat civil

Date et lieu de naissance : 08/10/1985 A FARAOUNE

Nationalité : Algérienne

Situation familiale : célibataire.

Vis à vis SN : Dégagé des obligations militaires.