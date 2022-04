Hakim KHENNICHE

-professionnel domaine transit commerce international import export.

-connaissance parfaite législation douanière ; procédure et démarche

-contacte directe avec les services douanes DCP- ONML assurance expert compagnies maritime ou aérienne service des mine

-ouverture des LC

- suivie des commandes avec les fournisseurs

-maîtrise le système des douanes et transit

- géré les entrepôts sous douanes et port sec.

-géré une flotte de camion pour le Transfer et livraison

-géré une équipe et un service de transit avec discipline et une organisation interne

- suivie toute les opérations de dédouanement

-connaissance des incoterms intermédiaire dans la chaîne de transport national et international.

-opérationnel territoire national (aire port et port : Alger Bejaia Jijel Skikda Annaba Mostaganem Oran Ghazaouate).