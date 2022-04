Hakim LAMARA

Mes expériences en quelques mots :

Projets en forfaits avec engagement de résultats.

Mises en place des process de développements cycle en V, entrées et sorties de chaque phase, des plans, respect des différentes normes.

Ecriture de spécifications Systèmes, Traçabilité des exigences, Validation et Vérification.

Développements système, prototypes, développement logiciel.

Revues d'acceptation, suivi de modifications, dé-bug et analyses des défauts.

Aéronautique, DO 178 B (DO178C, DO330, DO331), ARP4754, Systèmes et logiciels

Ferroviare, EN 50128, Systèmes et logiciels

SACDE Suite, SCADE System, MATLAB, Simulink

DOORS

ClearCase, Synergy, SVN

V&V manager



Mes compétences :

SCADE

Matlab/Simulink

Gestion de projets

Spécifications fonctionnelles

DO178

ARP4754

SysML

Ferroviaire

Moyens d'essais

DOORS

Synergy

MATLAB

Automatique

C

SCILAB

Informatique Industrielle