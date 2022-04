Hakim LARIVIERE

Mon expérience : Favoriser l'élaboration, l'opérationnalisation, le suivi et l'évaluation des plans d'action, des projets et actions pérennes et innovante au sein du territoire Franche-Comté. Représentation auprès des instances extérieurs. Coordination des acteurs impliqués dans les projets/actions. Participe à la bonne gestion administrative et financière de l'association. Afin de parfaire mes compétences. J'ai en juin 2018 dans le cadre d'un CIF, validé une Licence Gestionnaire en Ressources Humaines.



Mes compétences :

Relationnel

Adaptabilité

Organisation

Technique