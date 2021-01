Hakim MEDDOUR

Hakim a commencé sa carrière dans l'industrie de la mode où il a passé plus de 12 ans, travaillant pour des sociétés internationales telles que le groupe Galeries Lafayette et Esprit de Corp et. Il a développé des compétences dans la gestion d'équipe de vente, le développement de marque et des réseaux de distributions.



Orienté business, curieux et désireux de découvrir une nouvelle industrie tout en restant sur les biens de consommation, il décide de se lancer sur le marché de la puériculture et commence à travailler comme Account Manager pour Bugaboo International avant de déménager à Hong Kong. Il a su développer leur portefeuille clients et le chiffre d'affaires en un lapse de temps très court.



Une fois arrivé à Hong Kong, il rejoint en tant que Brand Development Manager un distributeur spécialisé dans la distribution de PAP et accessoires en Asie. Son rôle étant de représenter et distribue des marques de mode américains et européens souhaitant de développer leur réseau en Asie pacifique.



Hakim travaille actuellement comme Senior Brand Manager pour une filiale d'un groupe familial français situé au Luxembourg. Cette filiale a deux activités bien distinctes - Un bureau d'achat fournissant la chaîne d'hôtels 3 étoiles du groupe, en Afrique et le commerce électronique via la vente de produits de puériculture en Europe. Hakim a été recruté dans le but lancer une boutique en ligne pour le marché Européen et pour créer une marque propre.



Toutes ces expériences lui ont permis de développer une expertise dans le développement et le management des réseaux de distribution: Wholesale, Retail et E-commerce.





Spécialités:



- Business development

- Branding

- Gestion de projet

- Prospection de nouveaux grands comptes

- L'analyse des KPI’s

- La stratégie marketing & Marketing Mix

- Planification des ventes et du budget marketing (OTS)

- Profit & Lost

- Mise en place d'une stratégie 4p’s

- Développement de produits

- Sourcing/achat

- E-commerce

- Recherche d’un d’investisseurs





Mes compétences :

Analyse des ventes

Indicateurs de performances

Marketing opérationnel

Business developpement

P&L management

Marketing stratégique

Prospection commerciale

Stratégie commerciale

Achats

Brand management

Project management

Mode

Vente

Management

Réseau

Grands comptes

Export