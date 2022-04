Hakim MEHALBI

Chef de projet certification et Auditeur LNE/GMED au sein de la divivision dispositifs electro-médicaux et à usage externe (DEE)

Le LNE/G-MED est l'organisme national de référence pour la certification dans le domaine médical.

Le LNE/GMED est à l'écoute de ses clients, il prend en compte les besoins spécifiques des petites, moyennes et grandes entreprises pour construire une offre adaptée et intervient pour tout type de dispositifs médicaux concernant :

- le marquage CE destiné au marché de l'espace économique européen (29 pays, UE + AELE),

- la certification d'entreprises ou de produits,

- l'accès aux marchés réglementés étrangers (USA, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Taiwan et Bresil)



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

audit

médical

qualité