Mekhoukh mohamed dit hakim licencie en gestion je travaille en association dans le secteur B.T.P ET LA FOURNITURE EN EQUIPEMENT DE BUREAUX ET INFORMATIQUE ET ESPACE DES JEUX POUR ENFANTS COMME CRECHES.AIRES DE JEUX E.C.T.......... JE SUIS NE A MASCARA ET NATIF DE B.B.ARRERIDJ MARIE AVEC 02 ENFANTS TAHAR ET KENZA JE PARLE LE KABYLE .L'ARABE ET LE FRANCAIS UN PEU L'ANGLAIS ET L'ALLEMAND.



Mes compétences :

gestionnaire

manager