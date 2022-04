Hakim MOUJAAT

Vous cherchez un accompagnement efficace pour une vae en BPJEPS ou DEJEPS ?



Je suis formateur en VAE depuis 3 ans pour un taux de réussite à 100%.



J’ai moi-même obtenu le BPJEPS LTP et le DEJEPS dvlp territoire et réseau grâce à la VAE.

Je travaille au quotidien avec les jurys DRJSCS avec une expérience d’une dizaine d’année dans l’animation.



Concrètement comment ça se passe ?

Vous m’envoyez un mail ou vous m’appeler (texto ça marche aussi !)

On fait un point ensemble sur votre profil et le diplôme que vous visez, je vous explique toute la procédure de la vae et je m’adapte à vous.



Je peux me déplacer sur toute l’île de France.



Bien entendu on définis ensemble le nombre d’heure dont vous avez besoin (un sou est un sou) et je m’engage à ce qu’à partir de ce nombre d’heure votre dossier est totalement prêt pour être envoyé en validation.



Généralement une dizaine d’heures suffisent

J’accepte tous les types de payements (personnel, pôle emploi, employeur etc.)



En vous souhaitant toute ma réussite dans votre démarche VAE



Haki Moujaat

0614310004

hmoujaat@hotmail.fr