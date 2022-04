Hakim NEMMOUCHI

Actuellement à la recherche d'un emploi, et titulaire du CACES 1, 3, 5, permettez-moi de vous présenter ma candidature au poste éventuel de cariste au sein de votre entreprise. Bénéficiant de 20 ans d'expérience professionnelle, je maîtrise parfaitement le maniement des engins spéciaux de levage ainsi que l'utilisation des appareils de lecture optique des codes-barres, et m'attache à travailler dans le respect de l'organisation du site d'entreposage et, tout particulièrement, des consignes de sécurité. Je joins au présent courrier mon curriculum vitae qui vous permettra de prendre connaissance de mon parcours de façon plus concrète. Et je me tiens à votre disposition pour convenir d'une date de rendez-vous au cours duquel j'espère vous convaincre de ma motivation et de mes compétences. Dans l'attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées