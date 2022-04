Hakim OUATMANI

Bonjour à tous et à toutes, après quelques années en tant que commercial dans le bâtiment puis commercial grand compte dans les télécoms, je me suis lancé dans la grande aventure de l'entrepreneuriat, et j'ai créé ma société de transport 2 personnes. Après plus de 2 années, je suis maintenant à la recherche d'un poste en tant que manager d'équipes.



Mes compétences :

Sens du relationnel

Sens des responsabilités

Organisation et méthodologie

Gout du partage et de l'effort

Rigueur

Management