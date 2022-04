Hakim OULAD

Fondateur de la société HKM Luxury , ma société est une nouvelle société de transport de personnes avec chauffeur.

Nos véhicules sont des véhicules berlines (Mercedes Classe E, Classe C, Infiniti Q50....) dédiés à une clientèle désireuse d'être transportée dans un environnement de confort maximal.

Les chauffeurs sont formés aux métiers de la grande remise titulaire d'une carte professionnel de chauffeur.



Nous offrons les prestations suivantes :

-Transfert aéroports, gares vers hôtels, villes

-Mise à disposition d'un véhicule avec chauffeur à la journée ou demi-journée

-Evènements

-Déplacement professionnel ou personnel

-Visite touristique de la capitale et ses alentours



A l'intérieur de chaque véhicule, vous trouverez à votre disposition des bouteilles d'eau, confiseries, journaux et magasines, chargeurs smartphone pour vous procurez un moment de détente durant votre trajet.



Nos prix sont fixes et connus à l'avance

Nos chauffeurs courtois, réactifs et souriants observent la plus grande discrétion.



Pour tout renseignement concernant nos tarifs et prestations n'hésitez pas à nous joindre par mail ou téléphone.



Mes compétences :

Adaptabilité