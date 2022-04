Hakim SALHI

Chargé de Travaux au sein de la cellule "études" de SERPOL IDF, mes missions principales sont les suivantes :

- gestion des chantiers de pétroliers (stations-services, dépôts pétroliers actifs et passifs, aérodromes) : préparation des chantiers, encadrement des chefs de chantiers et des chargés de travaux, planification, suivi de travaux de dépollution, réalisation de programmes d'investigation des eaux et sols pollués, réalisation de devis, facturation et suivi financier, contact fournisseurs.

- rédaction, validation et supervision de rapports de suivis de nappe, suivis de travaux de dépollution, diagnostics, études de vulnérabilité et études historiques.



En plus de ces missions, je fais également partie du service d'astreinte environnementale, pour la mise en sécurité des sites suite à des incidents.



Mes compétences :

Bureau d'études

Géologie

Hydrogéologie

Réhabilitation

Sites et sols pollués

Ingénierie

Géotechnique

Environnement