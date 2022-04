Hakim SALMI

Je suis Né à la casbah Alger le 15 juin 1967, j'ai entamé ma carrière professionnelle en travaillant comme clerc d'avocat chez Maitre ECHARIF Salim, pour une durée de 5 ans, ensuite une année chez Maitre SILABDI Shahrazade, Je suis ex Fonctionnaire de la DGSN, ou J'ai bossé dans L'administration, de 1993 à 2004, j'ai été licencié pour abondant de poste, et j'ai été victime à trois reprise d'attentats terroristes, et j'ai été blessé dans deux d'entre elles, le 08 juin 1995 j'ai été touché au cou et au visage, cela ma couté une hospitalisation de 21 jour a l'hôpital central de l'armée à ain naadja, et 95 jours de convalescence, et aussi le 06 janvier 1996 ou j'ai été blessé à la jambe droite 101 jours de convalescence.



Maintenant je bosse comme web master a la LADDH depuis Février 2010, dans un projet en collaboration avec le CISP.



Et en même temps je suis Porte Parole du Comité SOS Familles Expulsées, ça concerne les familles qui ont étaient expulsées de leurs logement en Algérie.



Mes compétences :

Droit