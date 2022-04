Hakim SEDDOUD

Mon expérience acquise depuis plus de 13 ans dans le domaine du support technique, mon savoir-faire, ma qualité de partage et de transmission des connaissances et mon sens du service client et des responsabilités représentent un atout pour intégrer un poste dans les meilleurs délais. Passionné aussi par les métiers du web, j'ai préparé en 2015 une formation de Community Manager expert des réseaux sociaux, une compétence très recherchée. Actuellement, je me forme au métier de développeur web



Mes compétences :

HTML

Cascading Style Sheets

SQL

Personal Home Page

Adobe Photoshop

du Community management

WordPress

VPN

VMware

UNIX

Printer Hardware

PABX

Novell Netware

MySQL

Mon expérience

Microsoft Windows

Microsoft Visio

Microsoft Office 2007

Microsoft Office

Messagerie Outlook

Linux

HP Hardware

Citrix Winframe

Blogging

Active Directory

Réseaux sociaux

Marketing stratégique

Support technique

Cahier des charges

CSS 3

PHP 5

Gestion de projet