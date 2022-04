Hakim SLABLAB

Humain de 28ans, célibataire.

Habite actuellement à la Courneuve, dans la Seine Saint Denis

Après avoir travaillé pendant 9 ans dans différents secteur: l’immobilier,de l'agriculture,le commerce et de l enfance je souhaite reprendre une activité professionnelle.

Ma formation de BTS professions immobiliers et mes expériences professionnelles m’ont permis de développer mes compétences dans différents domaines : le conseil, la vente, le suivi des dossiers

ainsi que la fidélisation d’une clientèle composée de particuliers et de professionnels.

De plus mon sens du relationnel et de la négociation,associé à mon sérieux et ma motivation permanente me permets de m'intégrer facilement dans un groupe.

Je suis un passionné du sport,de lecture contemporaine,ainsi que de l'actualité du monde qui nous entoure