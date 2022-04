Hakim SOUAB

Bonjour,

je suis spécialisé en Droit des affaires en Algérie, j'ai ouvert, depuis quelques années, un cabinet d'Avocat Conseil regroupant plusieurs disciplines en Droit des affaires, pour assister les entreprises et les capitaux étranger à investir en Algérie ou à concrétiser leur partenariats en s'entourant de garanties juridiques.

je m'occupe également d'assister les sociétés dans la vie des affaires en leur assurant une aide juridique pluridisciplinaires, dans les domaines du Droit et fiscalité, qui touche à leur activité.

les potentialités d'investissement sont nombreuses, mon cabinet est à l’écoute du marché et de la scéne juridique, pour éclairer les choix et décisions pour une implantation ou relation d'affaire en Algérie.



Email: met_souab@hotmail.fr