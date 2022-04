Hakim SOUAMI

BET MADI est un bureau d’études technique de génie civil. Nous somme une jeune équipe d’ingénieurs en génie civil et architecture, passionnée par les nouvelles techniques de construction bâtiment et travaux public.

Notre mission:

Offrir les meilleurs solutions aux entreprises et aux particuliers, dans le domaine de génie civil et suivit de chantier, en leurs proposant, les outils, et les services, qui répondront adéquatement à leurs besoins.

Secteurs d’Activité et d’Intervention:

• Bâtiments (habitation, bureaux, industriels, charpentes métallique);

• Hydraulique (réservoirs et châteaux d’eau, digues et barrage, ouvrage maritimes,…etc.) ;

Projet en cours de réalisation:

• Suivit de chantier de réalisation d’une promotion immobilier de 219 logts pour l’entreprise MADAOUI IMMOB à Sidi Aïch, Un traitement de sol Avec des colonnes ballasté réalisé par l’entreprise Allemand KILER

• Réalisation d’un canal ouvert sur 268 m lingère sur la route communal El-flye, Sidi Aïch.