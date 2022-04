Hakima ABOU EDDAHAB

Extravertie que je suis j’ai tendance à être ouverte sur le monde extérieur, sur les personnes de mon entourage et sur l’environnement. Toute mon énergie est déployée sur la conquête de l’autre, sur ce qui m’entoure pour comprendre les différentes situations et par la suite passer à l’action. Du genre sociable mon contact avec l’autre se base sur la communication avec la parole que je considère plus expressive et facilement perçue par les personnes. Je suis une personne active et j’opte pour le travail en groupe. Je suis à la tête d'une équipe harmonieuse et dynamique. La relation entre nous se base sur la communication, le respect de nos engagements et la liberté dans l’expression dans la limite du respect. Depuis la formation de notre équipe, je n’ai cessée d’être ouverte à toute suggestion et attentionnée sur tous ce qui est en relation avec le travail et son déroulement.Mon bonheur augmente quand je ressens de la chaleur entre les membres de l’équipe. Je retire beaucoup de plaisir et de satisfaction quand je partage mes passions avec eux, j’admire leurs grandes qualités, je communique avec eux avec excitation et enthousiasme et c’est vers eux où je dirige ma propre énergie.



