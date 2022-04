Hakima ADDI

- une jeune marocaine âgée de 28 ans, j’ai un baccalauréat sciences physique-chimie et titulaire d’un diplôme de Technicien Spécialisé en Systèmes et Réseaux informatiques et d'autre Diplôme de Technicien Spécialisé en Gestion Des Entreprises .



- stagiaire en première année de la filière technicien réseau LAN WAN .



- en plus, je dispose d’une expérience professionnelle acquise à travers des stages dans différentes sociétés . Cela a développé mon esprit d'équipe, le sens relationnel, ainsi qu'une réelle capacité d'adaptation et d'apprentissage .



Esprit d’équipe, Esprit de connaissance, serviable, patiente,