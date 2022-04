Hakima hakimi

33 rue de Rouen

Courbevoie



Email : hakima.hakimi@outlook.com













Paris, le Jeudi 24 Mai 2016







Madame, Monsieur,



Je suis actuellement étudiante en master 2 management financier à IEA. je me permets de vous adresser mon dossier de candidature afin de solliciter un poste dans la finance . En effet, j'ambitionne d'acquérir les compétences requises pour travailler par la suite dans un cabinet comptable et y réaliser toutes les opérations commerciales ou dans une banque comme Assistant chargé d'analyse et de contrôle des risques financiers.



Je possède une bonne vue d'ensemble du domaine grâce à une première expérience réussie au sein de la cellule de crédit documentaire a la banque extérieure d'Algérie, et connais, de fait, les enjeux liés à la santé financière d'une entreprise et l’offre de crédit.



Mon implication associée à de solides compétences techniques et une rigueur drastique, sont autant de qualités qui, je pense, sauront vous donner satisfaction. Je suis à votre disposition pour toute information complémentaire ou entretien qu'il vous conviendra de me proposer.





Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de toute ma considération.







HAKIMA HAKIMI



Mes compétences :

Sorties

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel