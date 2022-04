Hakima HOURRI

Aprés avoir bénéficié d'une dizaine d'année d'expérience dans l'industrie Automobile,j'ai décidé de capitaliser sur cette expérience professionnelle trés riche en valeur ajoutée. J'ai donc décidé de créer une industie d'injection plastique spécialisée dans la fabrication de composants pour équipements Automobile.Malgrés mes deux entreprises créées respectivement en 2002 et 2003 EUROBLANCA pour la location de voiture et 2H consulting pour l'accompagnement et le conseil dans le secteur Automobile, TEC-INJECT reste un défi à relever,je voudrais être un des opérateurs locaux qui participerait au developpement de l'integration locale dans cette industrie.



Mes compétences :

Automobile

Constructeur Automobile

Entreprenariat

Industrie automobile

Injection plastique

Location de voiture

Secteur automobile