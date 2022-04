Hakima KASSEM

Mon expérience de plus de dix ans dans le domaine import-export (Secteur de textile) et l’assistanat commercial dernièrement (secteur d'agroalimentaire), renforcée par une formation en commerce international m’ont permis de développer les compétences nécessaires à l’exercice de ce métier.



Objectif professionnel : Développer de nouvelles compétences à plus fortes responsabilités

Métiers recherchés: Assistante import, assistante export, assistante commerciale ADV