Hakima LEGHMARA

Agent de transit aérien et martitime ; rigoureuse, dynamique et aimant le travail en équipe, disponible immédiatement



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Import/Export

Analyser une demande client

Etude des commandes clients

Instructions reservations auprès de divers prestat

Traitement des dossiers import/export

mise en place et organisation des étapes de la cha

suivi du flux des marchandises, inormation du clie

préparation des dossiers litiges et suivi de quali

préparation des dossiers douane

facturation des dossiers

gestion AP+