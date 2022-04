Hakima MOUBSIR

Passionné par le monde du graphisme publicitaire, je mets l'ensemble de mes compétences au service de mes clients.



Je ne souhaite que LA SATISFACTION DE MES CLIENTS et l'efficacité de leur communication.

Le travail ne sera pas terminé tant que vous ne serez pas satisfait.



Je m'adapte à vos besoins, à votre activité, à vos valeurs mais aussi à votre BUDGET !



Mon expérience au service de votre communication

Je travaille régulièrement dans une agence de communication au poste de directeur artistique



A mon compte, je travaille pour tous types d'entreprise : de la petite auto entreprise, aux entreprises internationales et nationales et pour tous types de supports : création de logo ou refonte, vectorisation de logo, création carte de visite, flyer, dépliant. Création de plaquettes, brochures, livres...



Ma formation et mes compétences :

Diplômé de l'Ecole Supérieure des Beaux Arts section Décoration & Publicité ;

Ecole ART’COM / Formation sur les traitements d’images et l’illustration graphique ;

E.F.O.B. / Spécialité Dessin d’Architecture ;

Préparation du diplôme de TECHNICIENNE EN MARKETING ET COMMERCE INTERNATIONAL

à l’Ecole E.T. Formation Duale : mémoire de fin d’études sur la Publicité dans la Presse Spécialisée.



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Illustration

Adobe Photoshop

Adobe Flash

Web design

Adobe Indesign CS5

Graphisme

Design graphique

Montage vidéo