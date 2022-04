Hakima SAMI

Bonjour



Dans le cadre de prospection de nouveaux clients pour notre société SMP, je me permets de publier notre offre de services.

Notre société SMP, implantée à casablanca, est présente dans le secteur du BTP et fabrication mécanique. nos principales activités sont :

• Charpente métallique. (Structure en acier, charpente en hauteur, ossatures pour convoyeurs…)



• Chaudronnerie et tuyauterie noir et inox.

• Construction lourde.

• Maintenance.

A SMP, Nous étudions et réalisons des ouvrages d’art, studios de tournage, unités industrielles et hangars. Nous fabriquons et montons des charpentes métalliques, des équipements de chaudronnerie et des installations de tuyauterie noir et inox, tout en réalisant les travaux de génie civil nécessaires pour chaque projet. Dans ce cadre, nous nous occupons de projets clé en main ou en élément industriel.

Nous nous tenons à votre disposition pour mener à bonnes fins toute opération que vous choisirez de nous confier.

Dans l'espoir de retenir votre attention lors de votre consultation, nous vous prions d’agréer, nos salutations distinguées.