Hakima TAZAIRT

Entreprises
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EURL SAIDA (MAHINDRA CITROEN)
- RESPONSABLE ADMINISTRATION DES VENTES
2007 - maintenant
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SANCELLA ALGERIE
- OFFICE MANAGER
2006 - 2007
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BRITISH AMERICAN TOBACCO
- TEAM SUPPORT ADMINISTRATOR
Boulogne-Billancourt
2006 - 2006
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ALGERIAN CEMENT COMPANY SPA
- COORDINATRICE DES RELATIONS PUBLIQUES
2004 - 2006
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ALGERIAN CEMENT COMPANY SPA
- ASSISTANTE DIRECTION GENERALE
2002 - 2004
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NISSAN ALGERIE
- COMMERCILAE
2001 - 2001
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GROUPE MEDITERRANEEN DE COMMUNICATION
- RESPONSABLE COMMUNICATION
1999 - 2000
Formations
Pas de formation renseignée
Réseau
Pas de contact professionnel