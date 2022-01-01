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Hakima TAZAIRT

ALGER

En résumé

Pas de description

Entreprises

  • EURL SAIDA (MAHINDRA CITROEN) - RESPONSABLE ADMINISTRATION DES VENTES

    2007 - maintenant

  • SANCELLA ALGERIE - OFFICE MANAGER

    2006 - 2007

  • BRITISH AMERICAN TOBACCO - TEAM SUPPORT ADMINISTRATOR

    Boulogne-Billancourt 2006 - 2006

  • ALGERIAN CEMENT COMPANY SPA - COORDINATRICE DES RELATIONS PUBLIQUES

    2004 - 2006

  • ALGERIAN CEMENT COMPANY SPA - ASSISTANTE DIRECTION GENERALE

    2002 - 2004

  • NISSAN ALGERIE - COMMERCILAE

    2001 - 2001

  • GROUPE MEDITERRANEEN DE COMMUNICATION - RESPONSABLE COMMUNICATION

    1999 - 2000

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

Pas de contact professionnel