Hakimi DAOUD

Archi duo est un bureau d’étude composé d’infographistes perspectivistes 3D et architectes certifiés et diplômés.

Nous apportons les réponses adaptées à vos besoins de communication et éclairons vos choix. En effet, nos solutions sont idéales pour donner une consistance et illustrer vos propos. Notre service expert est parfait pour assister les projets concours, agrémenter les réunions publiques, améliorer la communication et aider à la prise de décisions.



Nous maitrisons un éventail très large de techniques. De la simple perspective 3D en passant par le photomontage, le film d’animation ou la visite virtuelle interactive. Avec Archi duo, vous avez l’assurance d’obtenir une réponse adaptée et sur mesure. portfolio : http://www.mediafire.com/?4eynhmroi9x76ct



Mes compétences :

3ds max

After effect

Conception architecturale

Photoshop

Design

Autocad