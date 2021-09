Docteur en Chimie-Physique et Environnement, spécialisée en élaboration et caractérisation des matériaux hybrides organiques-inorganiques. Je maitrise les techniques de synthèse par chimie douce, sol-gel et sol-gel in situ, la caractérisation structurale, morphologique et thermique des matériaux. Egalement, j'ai une expérience approfondie en méthodologie de la recherche documentaire.